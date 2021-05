Für Luca Vanak ist der Traum davon, Germany's next Topmodel zu werden, geplatzt! In den vergangenen Wochen hatte die Beauty Woche für Woche in Heidi Klums (47) Castingshow punkten können. Doch kurz vor dem Finale war nun Schluss für die 19-Jährige. Das lag vor allem daran, dass sie unter den verbliebenen Kandidatinnen die Einzige war, die keinen Job an Land ziehen konnte. Promiflash verriet Luca nun, wie es ihr mit dem Rausschmiss geht.

"In Bezug auf die Jobs war ich nun mal das Schlusslicht. Deshalb war das einfach nur eine faire Entscheidung von Heidi", erklärte die Abiturientin ganz gefasst im Gespräch mit Promiflash. Aber das heiße nicht, dass sie in der Woche keine gute Leistung erbracht habe. Sie könne sich selbst nicht erklären, warum kein Kunde sie buchen wollte: "Weil ich immer nur gute Kritik bekommen habe, wenn ich beim Casting war. Wenn ich dann doch mal eine Einladung bekommen habe, lief es auch voll gut. Und Heidi hat auch gesagt: 'Ich habe nur Gutes von dir gehört.'"

Während der Dreharbeiten sei die Elimination für sie schon recht emotional gewesen. "Ich habe versucht, mich zusammenzureißen", gab Luca zu. Diesen Moment nun noch einmal im TV zu sehen, habe sie sehr berührt. "Auch zu hören, was die Mädels Süßes über mich gesagt haben. Das war dann doch emotionaler als gedacht", erklärte sie.

Getty Images Heidi Klum, Januar 2019 in Beverly Hills

SIPA PRESS/ActionPress Modelmama Heidi Klum

Instagram / lucaangelina.gntm2021.official Luca, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

