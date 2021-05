Die Royals zeigen sich mal wieder von ihrer sparsamen Seite. Herzogin Kate (39) ist bereits dafür bekannt, dass sie in Sachen Fashion gerne mal ein Schnäppchen macht. Auch für die Garderobe ihrer drei Kinder George (7), Charlotte (6) und Louis (3) greift sie häufig zu preiswerter Mode. Das bewies die stolze Mutter jetzt erneut in einem niedlichen Clip, den sie und Ehemann William (38) anlässlich ihres zehnten Hochzeitstages im Netz teilten: Söhnchen George trägt darin eine nicht einmal sieben Euro teure Jacke!

Kate und William toben in dem Video mit ihren drei Kids durch die Natur. Der Siebenjährige trägt dabei eine braune Fleecejacke der Marke Regatta. In diesem Label wird auch Mama Kate regelmäßig abgelichtet. Was viele Royal-Fans freuen dürfte: Georges Outfit ist mehr als nur erschwinglich. Seine Jacke kostet regulär umgerechnet knapp 14 Euro, zurzeit ist sie teilweise allerdings schon für 5,95 Pfund, umgerechnet also gerade einmal 6,87 Euro, zu haben.

Wenige Tage nach William und Kates Jubiläum gab es bei den Cambridges erneut Grund zum Feiern: Charlotte wurde sechs Jahre alt. Zu ihrem Geburtstag teilte der Palast einen goldigen Schnappschuss der Prinzessin. Das Blumenkleid, das sie darauf trägt, kostet rund 97 Euro – und war in kürzester Zeit ausverkauft.

Instagram / kensingtonroyal Prinz William, Herzogin Kate und ihre Kinder

Matt Porteous Die Weihnachtskarte der Cambridges 2020

Instagram / theroyalfamily Prinzessin Charlotte, 2021

