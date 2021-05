Prinzessin Charlotte (6) ist schon in jungen Jahren eine echte Fashionista! Anlässlich des sechsten Geburtstages der Tochter von Prinz William (38) durften sich die Bewunderer der Königsfamilie am Wochenende über ein neues Foto freuen. Auf dem Bild, das ihre Uroma Queen Elizabeth II. (95) veröffentlicht hatte, strahlt die kleine Royal-Dame in die Kamera und trägt zudem ein süßes Blumenkleid. Die Fans wollen den niedlichen Fummel natürlich sofort nachkaufen – doch was kostete das gute Stück eigentlich?

Bei Charlottes Look handelt es sich um ein Kleid der Designerin Rachel Riley. Auf deren Webseite ist das Kleidungsstück für gut 85 Pfund, umgerechnet rund 97 Euro, zu erwerben. Mit 100 Prozent Baumwolle wird das blau-pink-geblümte Kleidchen mit Knopfleiste als Lieblingsstück der Modeschöpferin beworben – und ist in zahlreichen Größen nach der Präsentation der Prinzessin natürlich schon ausverkauft.

Bei ihren Kindern scheint Charlottes Mama Herzogin Kate (39) gerne auf hochwertige, aber preiswerte Kleidung zurückzugreifen: Schon mehrfach erstrahlten die Sechsjährige und ihre Geschwister in Kleidern, Hosen oder Pullis zu erschwinglichen Preisen – teilweise trug die Grundschülerin sogar die Sachen ihres großen Bruders auf.

Getty Images Prinzessin Charlotte im September 2019 in London

Instagram / kensingtonroyal Prinzessin Charlotte im April 2020

Matt Porteous Die Weihnachtskarte der Cambridges 2020

