Sie haben sich gesucht – und endlich auch gefunden! In der vergangenen Staffel von Der Bachelor hatte Niko Griesert (30) vor allem mit seiner Unentschlossenheit für Schlagzeilen gesorgt. Nach einem etwas längeren Hin und Her ist er nun aber offiziell in festen Händen und mit seiner Zweitplatzierten Michèle de Roos zusammen. Doch wann genau haben sich die zwei eigentlich wiedergesehen und seit wann sind sie ein Paar?

Erst vor wenigen Wochen bestätigten Niko und Michèle, dass sie es miteinander versuchen wollen. Kaum war die Katze aus dem Sack, verrieten sie zudem, dass sie zusammenziehen wollen. Die Fans fragen sich natürlich: Geht das nicht ein bisschen schnell? "Wir haben das nicht öffentlich gemacht, direkt als wir zusammengekommen sind. Wir wollten uns sicher sein, dass es auch weiter harmoniert und dann haben wir gesagt: Okay, dann können wir es jetzt auch allen sagen", erklärt der Rosenkavalier in "Erdbeerkäse – Der TrashTV Podcast".

Niko und Michèle hätten sich erst nach dem Wiedersehen mit Frauke Ludowig (57) privat getroffen – vorher sollen sich die beiden nicht ausgetauscht haben. "Nachdem wir uns bei Frauke wiedergesehen hatten, haben wir direkt den Abend miteinander verbracht mit den anderen Mädels und haben auch intensiv sprechen können", gibt Michèle preis. Direkt am nächsten Tag hätten sie sich wieder verabredet und so nahmen die Dinge ihren Lauf. Wann die Aufzeichnung stattgefunden hat, dürfen die zwei jedoch nicht verraten.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

Anzeige

Instagram / nikogriesert Niko Griesert im April 2021

Anzeige

TVNow Niko Griesert und Michèle de Roos bei "Der Bachelor"

Anzeige

Sonstige Niko Griesert und Michèle de Roos in Köln, April 2021

Anzeige



