Wie viel Zeit verbringt Heidi Klum (47) eigentlich in der Germany's next Topmodel-Maske? Nicht nur ihre Mädchen werden für die Teilnahme an der Castingshow geschminkt – auch die Modelmama selbst präsentiert sich während der Dreharbeiten vor der Kamera stets von ihrer besten Seite und legt einen umwerfenden Auftritt nach dem anderen hin. Doch wie lange dauert das Styling der Chefjurorin überhaupt? Promiflash hat bei Heidis persönlicher Stylistin Wendy Iles einmal nachgehakt...

Wer vermutet, dass man mit dem Frisieren der Haare und Auftragen des Make-ups locker den ganzen Vormittag auf Heidi warten muss, der liegt falsch – die Styling-Zeit der Blondine ist nämlich deutlich kürzer. "Ungefähr eine Stunde", verriet Wendy, Gründerin von Iles Formula, gegenüber Promiflash. Ist es dabei vielleicht aber schon mal zu einem kleinen Missgeschick gekommen? "Nein, ein Glück nicht. Mit Heidi ist es leicht, Perfektion zu erreichen", schwärmte die Beauty-Expertin.

Heidi kann offenbar einfach alles tragen. "Ihre Schönheit und ihre Persönlichkeit passt sich einfach jedem Look an. Das tut sie wirklich", erklärte Wendy. Und sie muss es wissen – immerhin arbeitet die Stylistin schon mehrere Jahre an den Looks der Wahlamerikanerin.

Instagram / wendyiles_hair Linda Hay, Heidi Klum und Wendy Iles

Instagram / wendyiles_hair Wendy Iles, Hairstylistin

Instagram / wendyiles_hair Wendy Iles, Heidi Klum und Linda Hay

