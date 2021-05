Toni Garrn (28) fiebert ihrem ersten Baby entgegen! Das Model und ihr Ehemann Alex Pettyfer (31) gaben im März bekannt, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Zu diesem Zeitpunkt war die gebürtige Hamburgerin bereits im sechsten Monat schwanger. Doch auch nach den Baby-News teilte sie nur wenige Bilder aus ihrer Schwangerschaft – bis jetzt. Denn nun zeigt sich Toni auf dem Cover der aktuellen deutschen Vogue.

"Das wird die beste Zeit meines Lebens", schwärmte Toni gegenüber Vogue voller Vorfreude. Das internationale Model kann es offenbar kaum abwarten, endlich Mama zu werden. "Ich habe mich noch nie auf etwas so gefreut wie darauf, unser Baby in wenigen Wochen kennenzulernen!", schreibt sie in einem Instagram-Post unter dem Coverfoto. In einem offenen Jeans-Jumpsuit streckt sie bei diesem Covershooting den kugelrunden Bauch ausnahmsweise mal heraus.

Ihre Fans scheinen von dem Shooting ebenfalls begeistert: "Einfach wunderschön, Toni!! Die wunderbarste Zeit deines Lebens" und: "Was für ein tolles Cover, du siehst einfach super aus! Drücke die Däumchen für die letzten Wochen", schreiben nur zwei der entzückten User unter ihrem Post des Covers.

Anzeige

Instagram / tonigarrn Toni Garrn, Model

Anzeige

Getty Images Toni Garrn und Alex Pettyfer

Anzeige

Getty Images Toni Garrn, Victoria's Secret Fashion Show 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de