Shanna Moakler (46) scheint nicht viel von der neuen Beziehung ihres Ex-Mannes Travis Barker (45) zu halten. Der Blink-182-Drummer hatte vor wenigen Wochen seine Liebe zu Kourtney Kardashian (42) öffentlich gemacht. Seither posten der Musiker und der Realitystar sehr regelmäßig Pärchen-Content. Eine Person kann dieser Dauer-Turtelei aber offenbar nichts abgewinnen. Ganz im Gegenteil! Travis' Ex-Frau Shanna scheint sich jetzt sogar über die beiden lustig zu machen.

Vor wenigen Tagen überraschte Travis seine Follower mit einer Reihe von Kuschelbildern und -videos. In einem dieser Clips legt er seine Hand auf Kourtneys fast nackten Hintern. Genau diese Aufnahme scheint Shanna in ihrer Instagram-Story kurze Zeit später nachgemacht zu haben: In einem Video gibt sie ihrem Partner Matthew Rondeau ebenfalls einen kleinen Klaps auf seinen nackten, lediglich mit Lachsmileys verdeckten Po. Sollte das etwa ein Seitenhieb gegen ihren Ex sein?

Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass Shanna im Netz gegen Travis und Kourtneys Beziehung stichelt. Schon kurz nach deren Liebes-Outing hatte die Blondine auf Social Media klar gemacht, dass sie der Meinung sei, Travis habe sich "verschlechtert".

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian und Travis Barker

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler und Matthew Rondeau

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler im März 2021

