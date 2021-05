Henry Cavill (38) und Natalie Viscuso scheinen wirklich sehr glücklich miteinander zu sein! Im April hatte der The Witcher-Star ganz offiziell bekannt gegeben, dass er mit der Filmproduzentin in einer Beziehung ist. Seitdem gelten Aufnahmen der Turteltauben als echte Seltenheit. Doch jetzt dürfen sich die Fans freuen: Am Mittwoch feierte der Schauspieler seinen 38. Geburtstag – und zu diesem Anlass teilte seine Liebste ein süßes Couple-Pic der beiden!

In ihrer Instagram-Story postete die US-Amerikanerin jetzt ein Selfie von sich und dem Superman-Darsteller. Die Aufnahme zeigt das Liebespaar in einem Wolkenkratzer vor einer abendlichen Skyline. Die beiden wirken dabei sehr verliebt und kuscheln sich aneinander. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Geburtstagskind", betitelte Natalie den Beitrag. Es bleibt allerdings unklar, in welcher Stadt sich die beiden Turteltauben aufhalten und ob es sich bei dem Schnappschuss um ein aktuelles Bild handelt.

Mitte April hatte der 38-Jährige seine neue Freundin im Netz mit einer coolen Aufnahme vorgestellt, auf der das Paar bei einer gemeinsamen Partie Schach zu sehen ist. "Das bin ich, wie ich ruhig und selbstbewusst wirke, kurz bevor mich meine wunderschöne und brillante Liebe Natalie beim Schach zerstört", schrieb Henry darunter.

Anzeige

Getty Images Henry Cavill im Juli 2019 in San Diego

Anzeige

Instagram / henrycavill Henry Cavill mit seiner Freundin Natalie

Anzeige

Instagram / nviscuso Natalie Viscuso und ihr Hund im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de