Ob Ennesto Monté (46) sich jetzt warm anziehen muss? Der ehemalige Promis unter Palmen-Teilnehmer und die TV-Auswanderin Daniela Büchner (43) sind bereits seit einigen Wochen getrennt. Die zwei seien im Guten auseinandergegangen, wie sie öffentlich betonten. Danni gab kurz nach dem Liebesaus sogar noch zu, ihren Verflossenen zu vermissen. Jetzt traf sich die Witwe von Jens Büchner (✝49) zu einem ausgiebigen Mädels-Talk – ausgerechnet mit Ennestos Ex Anastasiya Avilova (32).

Sowohl in Anastasiyas als auch in Dannis Instagram-Storys lassen sich Aufnahmen des gemeinsamen Tages finden. Die beiden Damen trafen sich unter anderem zu einem Lunch in Mallorcas Hauptstadt Palma und ließen es sich dort bei Essen und kalten Getränken gut gehen. Zu einem Foto der beiden schrieb das Model: "Freunde!" Ob bei diesem Treffen auch der gemeinsame Ex-Freund ein Thema war?

Klar ist: Zwischen allen drei Parteien herrscht eigentlich keinerlei Streit. Als Ennesto vor einigen Monaten mit Daniela zusammengekommen war, war es sogar Anastasiya gewesen, die sich als eine der Ersten für das damals neue Paar gefreut hatte.

Anzeige

ActionPress Prince Damien und Daniela Büchner bei "Ich bin ein Star – die große Dschungelshow"

Anzeige

Instagram / dannibuechner Anastasiya Avilova, Danni Büchner und Ennesto Monté im Januar 2021

Anzeige

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de