Wie steht es um die Beziehung zwischen Prinz Harry (36) und seinem Vater? Nachdem der Brite im vergangenen Jahr mit seiner Frau Meghan (39) im Zuge des Megxits nach Kalifornien gezogen war, spaltete das Paar Anfang März durch seinen Skandal-Talk mit Oprah Winfrey (67) die Zuschauer in aller Welt. Kürzlich trafen Prinz Charles (72) und sein Sohn erstmals seit Ausstrahlung des pikanten Gesprächs bei der Beerdigung von Prinz Philip (✝99) wieder aufeinander. Doch die beiden sollen vor Ort kaum miteinander gesprochen haben!

"Charles ist immer noch wütend darüber, dass Harry in dem großen Interview einen Schatten auf ihn und die königliche Familie geworfen hat", verriet die Adelsexpertin Christina Garibaldi jetzt gegenüber Us Weekly. Laut der Quelle soll sich der 72-Jährige nach der Beerdigung nur kurz mit seinem Jüngsten ausgetauscht haben – und das, obwohl der 36-Jährige nach über einem Jahr zum ersten Mal wieder in seine Heimat zurückgekehrt war. Der Expertin zufolge konnten die Wogen dabei allerdings nicht geglättet werden. "Prinz Harry und Prinz Charles haben ihre Differenzen nicht beseitigt", meinte sie.

Der jüngste Post des 72-Jährigen im Netz lässt viele Fans ebenfalls vermuten, dass die königliche Familie tatsächlich zerstritten ist. Zum Geburtstag seines Enkels Archie Harrison (2) teilte Charles am Donnerstag ein Foto auf Instagram, das ihn mit Harry und dem Wonneproppen zeigt. Viele Follower nahmen daraufhin an, dass der Prinz absichtlich kein Foto mit seiner Schwiegertochter gewählt hat, um ihr eins auszuwischen.

Prinz Harry

Prinz Charles und Prinz Harry bei einer Gedenkfeier in der Türkei im April 2015

Prinz Charles im Januar 2020

