Lars Tönsfeuerborn (30) und Jochen Schropp (42) machen gemeinsame Sache! Getrennt voneinander haben die beiden schon reichlich Erfahrung im Podcast-Business sammeln können. Während der einstige Prince Charming-Kandidat mit seinem Sex-Podcast "Schwanz und ehrlich" Erfolge feiert, ist der Moderator seit dem vergangenen Jahr als Teil von "Yvonne & Berner" zu hören. Nun wollen sie zusammen ihre Audio-Karriere ausbauen: Lars und Jochen sind mit einem gemeinsamen Podcast am Start.

Wie Podimo in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gab, ist der neue Unterhaltungspodcast der beiden schon jetzt zu hören. Seit dem 7. Mai besprechen Jochen und Lars in "Knall & Tüte" wöchentlich Themen, die sie an öffentlichen Plätzen belauscht haben. Schamlos und unterhaltsam sollen intime Einblicke und persönliche Erfahrungen zu Sachen wie offene Beziehungen, Affären, Partynächte oder auch sexuelle Orientierung gegeben werden. Zur Verfügung stehen die Aufnahmen allen Podimo-Premium-Usern.

Zur Sprache wird vermutlich auch die sexuelle Orientierung der beiden TV-Bekanntheiten kommen. Der Rotschopf und der Promi Big Brother-Moderator leben beide offen homosexuell. Dass sich Letzterer im Jahr 2018 öffentlich geoutet hat, bereut der TV-Host keineswegs. "Ich bin seitdem so bei mir, zufrieden und glücklich", schwärmte Jochen gegenüber Bild.

ActionPress Lars Tönsfeuerborn, "Prince Charming"-Sieger 2019

Getty Images Jochen Schropp, TV-Gesicht

Getty Images Jochen Schropp im August 2020 in Köln

