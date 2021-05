Bei Harry Wijnvoord (71) läuten schon bald wieder die Hochzeitsglocken! Im Frühjahr 2019 überraschte der Moderator die Öffentlichkeit mit seinem späten Liebesglück. Als er Iris Dahlke zum ersten Mal in einer Kölner Kneipe gesehen hatte, war es auf der Stelle um ihn geschehen. Daran hat sich offenbar auch knapp zwei Jahre später nichts geändert – ganz im Gegenteil. Der gebürtige Niederländer will sogar noch einmal den Bund fürs Leben eingehen: Er und seine Iris haben sich verlobt!

Diese freudige Nachricht teilte die 54-Jährige nun auf Instagram mit. Auf ihrem Profil postete sie ein Bild der beiden, auf dem "verlobt" zu lesen ist und ein dicker Haken dahintergesetzt wurde. Die Glückwünsche der Fans ließen nicht lange auf sich warten. Und auch seine Moderatoren-Kollegin Frauke Ludowig (57) freute sich mit dem künftigen Brautpaar. "Wie schön!", kommentierte die TV-Bekanntheit unter das Foto.

An der Zusage seiner Partnerin hat die "Der Preis ist heiß"-Legende offenbar nicht gezweifelt. "Iris hat selbstverständlich 'Ja' gesagt", scherzte er gegenüber Express. Mehr will Harry zu seiner zweiten Hochzeit jedoch noch nicht verraten. Nur in einem Punkt sei sich das Paar schon jetzt einig: "Wir wollen ein großes Fest."

ActionPress Harry Wijnvoord gemeinsam mit Freundin Iris Dahlke beim 31. KölnBall im Maritim Hotel Köln

ActionPress Iris Dahlke und Harry Wijnvoord bei der Premiere von "Tanz der Vampire - Das Musical"

ActionPress Harry Wijnvoord und Freundin Iris Dahlke bei der Diabetes-Charity-Gala 2019

