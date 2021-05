Désirée Nick (64) ist immer für eine Überraschung gut. Die spitzeste Zunge Deutschlands ist bekannt dafür, zu allem und jedem eine Meinung zu haben und die auch ungeniert kundzutun. In Bezug auf ihren Sohn hält sich Désirée Zeit seines Lebens aber bedeckt. Über Oscar von Hannover weiß man eigentlich nur, dass er an einer schottischen Uni studierte, bereits seit einigen Jahren in England lebt und die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt. Pünktlich zum Muttertag veröffentlicht Désirée nun ausnahmsweise einige Worte über ihren Spross – inklusive Fotos.

"Heute möchte ich auf meinen Hauptberuf hinweisen: Ich bin seit 24 Jahren Mutter und das Ergebnis ist mein größter Erfolg", leitet die Berlinerin ihren Beitrag auf Instagram ein. Sie sei sehr stolz auf ihren fabelhaften Sohn. Désirée zog ihn alleine groß. Eine alleinerziehende Mutter, "die sich jedes Recht bitter erstreiten musste."

"Der Kraftquell bist alleine du, Oscar", richtet sich die Kabarettistin direkt an ihren Erstgeborenen. Désirée erhebe zudem ihr Glas auf all die Mütter dieser Welt. "Alles andere ist nur ein Nebenjob", betont die wortgewandte TV-Lady.

Instagram / nickdesiree Désirée Nick im April 2021 in Berlin

Instagram / nickdesiree Désirée Nicks Sohn Oscar von Hannover

Getty Images Désirée Nick in Berlin

