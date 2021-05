Ryan Reynolds (44) und Blake Lively (33) genießen die Zeit mit ihren Kids! Die Schauspieler gehen mittlerweile schon seit zehn Jahren gemeinsam durchs Leben. Nachdem sie sich im Juli 2012 das Jawort gegeben hatten, wurde das Liebesglück der beiden in den vergangenen Jahren durch insgesamt drei Töchter gekrönt. Über ihr Privatleben halten sich die zwei Turteltauben jedoch stets bedeckt. Umso besonderer sind die jüngsten Schnappschüsse, die die Familie beim gemütlichen Stadtbummel zeigen: Erstmals wurden Ryan und Blake dabei mit ihrer jüngsten Tochter Betty abgelichtet!

Aktuelle Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen das Paar beim Verlassen einer Bäckerei in New York City. Zum ersten Mal wurden die beiden US-Amerikaner dabei mit der Einjährigen gesehen. Während Ryan auf den Fotos die Einkäufe trägt, beweist Blake, dass sie eine wahre Powerfrau ist: Sie hat nicht nur ihren kleinen Sonnenschein in einer Babytrage vor den Bauch geschnallt, sondern hält gleichzeitig auch noch die Hand ihres vierjährigen Töchterchens Inez.

Dass es bei den Turteltauben auch nach zehn Jahren Beziehung noch gut zu laufen scheint, machen die zwei regelmäßig im Netz deutlich. Zuletzt drückten sie ihre Zuneigung vor wenigen Tagen mit ein paar Neckereien auf Instagram aus. "Ich liebe es, Fans zu treffen", witzelte die einstige Gossip Girl-Darstellerin dabei unter einem Pärchenfoto.

Anzeige

Instagram / vancityreynolds Die Schauspieler Blake Lively und Ryan Reynolds

Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Töchtern James und Inez im Dezember 2016 in Hollywood

Anzeige

Instagram / blakelively Die Schauspieler Ryan Reynolds und Blake Lively

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de