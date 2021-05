Blake Lively (33) und Ryan Reynolds (44) können es nicht lassen, sich gegenseitig aufs Korn zu nehmen. Seit 2012 sind die beiden Schauspieler verheiratet und für viele ihrer Fans sind sie seitdem das Traumpaar schlechthin. Dass sich die beiden gegenseitig nicht immer ganz so ernst nehmen, beweisen sie gerne mit kleinen Neckereien im Netz. Wie viel Spaß Blake und Ryan zusammen haben, zeigen sie auch jetzt bei einem coolen Sport-Date.

Am Freitagabend sahen sich die dreifachen Eltern ein Baseballspiel der New York Yankees gegen die Detroit Tigers an. Nach dem Spiel postete Blake einige Bilder des Pärchenabends und machte sich wie gewohnt über ihren Ehemann lustig. Zu einem gemeinsamen Bild mit Ryan aus dem Stadion in New York City witzelte sie: "Ich liebe es, Fans zu treffen."

Auch der Deadpool-Star dokumentierte das Date mit seiner Partnerin. Seine Liebste habe ihn zu seinem ersten Homerun-Derby zu den Yankees mitgenommen. Diesmal neckte Ryan zwar nicht seine Blake, konnte sich aber einen Seitenhieb in Richtung der Baseballmannschaft aus der Bronx nicht verkneifen, die 10:0 gewann. "Ich will nicht sagen, dass ich ein Glücksbringer bin. Aber Clint Frazier möchte, dass ich für den Rest meines Lebens die Position des linken Verteidigers übernehme", schrieb der 44-Jährige im Spaß. Clint Frazier ist ein Baseball-Outfielder der New York Yankees.

Instagram / blakelively Blake Lively im April 2021

Instagram / blakelively Die Schauspieler Ryan Reynolds und Blake Lively

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der "Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu"-Premiere 2019

