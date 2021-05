Für seine Liebste ist Travis Barker (45) nichts zu teuer! Der Musiker ist seit Anfang des Jahres offiziell der neue Mann an der Seite von Kourtney Kardashian (42). Ihre tiefe Zuneigung füreinander drückten sie im Netz bereits mit ersten Turtelbildern aus. Nun beweist der Blink-182-Schlagzeuger seine Gefühle noch auf andere Art und Weise – und das ziemlich dekadent: Er hat seiner Kourtney Blumengestecke von überdimensionaler Größe geschenkt!

In ihrer Instagram-Story filmte die Influencerin die riesigen Blumentöpfe, in denen unzählige Rosen stecken. Mit einer Verlinkung machte sie ihren Followern deutlich, von wem sie diese erhalten hat – ihrem Partner Travis. Anlass für das luxuriöse Geschenk wird vermutlich der Muttertag am vergangenen Sonntag gewesen sein. Kourtney teilt sich mit ihrem Ex Scott Disick (37) das Sorgerecht für ihre drei gemeinsamen Kinder.

Tatsächlich soll sich auch das Paar vorstellen können, Nachwuchs zu bekommen. Das plauderte zumindest ein Insider gegenüber Us Weekly im April aus. Auch der Gedanke an eine Hochzeit sei bereits aufgekommen. "Ihre Freunde sind sich sicher, dass die beiden sich früher oder später verloben werden", erzählte die Quelle.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Blumengesteck

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im April 2021

Getty Images Reality-TV-Star Kourtney Kardashian

