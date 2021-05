Diese Single hat Ian Hooper einer ganz besonderen Person in seinem Leben gewidmet. Bei Sing meinen Song steht der letzte Auftritt des Abends an und den liefert Stefanie Heinzmann (32). Die Sängerin wird "Forget Tomorrow" zum Besten geben. Gastgeber Johannes Oerding (39) hakt dann nach, worum es darin überhaupt geht – oder besser gesagt um wen. Daraufhin gibt Ian preis: Er schrieb den Song für seine Frau Hanni.

"Wir sind füreinander alles", betont Ian und erklärt seinen Mitstreitern dann, dass die Zeit, wenn er mit seiner Band Mighty Oaks auf Tour ist, immer superhart für seine Familie sei – insbesondere für seine Frau Hanni. Denn sie stehe dann vor der Herausforderung, ihren Job zu meistern und nebenbei noch alleine auf ihre zwei kleinen Jungs aufzupassen. "Ich habe es viel besser getroffen, als ich es verdient hätte. Ich hab das Lied für Hanni geschrieben, weil egal wie oft ich im letzten Jahrzehnt unterwegs war – sie freut sich für mich und findet es nicht sch***e", schwärmt der Wahlberliner.

Dass Ian dieser Song so viel bedeutet, treibt Stefanie umso mehr an ihre Neuinterpretation von "Forget Tomorrow" zu rocken – und der Reaktion des Zweifachpapas zufolge schafft sie das auch. Sein Fazit nach ihrer Up-beat-Version seines Stücks: "Ich hasse es, dieses Lied zu singen, weil es viel zu viel Druck ist. Aber sie hat es so abgeliefert und ich habe dann einfach die ganze Zeit mit ihr getanzt."

TVNOW / Markus Hertrich Stefanie Heinzmann bei "Sing meinen Song" 2021

Instagram / ianwhooper Ian Hooper im April 2021

TVNOW / Markus Hertrich Ian Hooper und Stefanie Heinzmann bei "Sing meinen Song" 2021

