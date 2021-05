Ist Krisztina Dudás aka Krissi eine Nummer zu groß für Yasin Mohamed? Dieser stellt momentan seine Beziehung mit Alicia Costa Pinhero bei Temptation Island auf die Probe. In der Show trifft er auf die Verführerin Krissi, die nicht lange fackelt und heftig mit dem Tattooliebhaber flirtet. Ist Yasin die offensive Art der Single-Frau etwas zu viel? Das verriet er nun gegenüber Promiflash!

In der vergangenen Folge bezeichnete er Krissi als "kleinen Teufel". "Das klingt ja erst mal ganz süß. Das ist sie ja eigentlich auch. Aber ich finde, sie ist erschreckend versaut für ihr Alter", erzählte der Fitnesscoach nun im Promiflash-Interview. Laut Yasin hat es die 21-Jährige faustdick hinter den Ohren. Aber das ist anscheinend etwas zu viel für seinen Geschmack – denn seine Traumfrau sei die Regensburgerin nicht.

"Sie ist schon eine Liebe, so ist es nicht. Aber für die echte Liebe und ein Leben zusammen fehlt bei ihr doch ziemlich viel für mich", erklärte er im weiteren Gespräch mit Promiflash. Seine Freundin hingegen weise alles auf, was Yasin in einer Frau suche: "Alicia ist schon ein ganz anderes Kaliber."

