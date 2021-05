Porsha Williams ist wieder in festen Händen! Für die Real Housewives of Atlanta-Bekanntheit lief es in der Liebe in letzter Zeit nicht so gut: Nachdem sie zwei Jahre mit dem Footballspieler Dennis McKinley verlobt war und die beiden sogar Eltern wurden, folgte im Oktober vergangenen Jahres das Liebes-Aus: Der Unternehmer hatte seine Liebste betrogen. Doch Porsha blieb nicht lange allein: Sie hat sich jetzt erneut verlobt – und zwar mit Simon Guobadia, der zufälligerweise der Ex-Mann ihrer Kollegin Falynn Guobadia ist!

Auf Instagram verkündete die 39-Jährige jetzt die süßen Liebes-News. Unter einem gemeinsamen Selfie mit ihrem Angebeteten machte Porsha klar, dass sie nichts mit dem Ehe-Aus ihres Co-Stars am Hut habe. "Simon reichte im Januar die Scheidung [...] ein. Ich hatte nichts damit zu tun, dass sie die Scheidung eingereicht haben. Das ist eine Sache zwischen den beiden", betonte sie. Obwohl sich das Paar erst seit einem Monat treffe, seien die beiden überglücklich zusammen: "Unsere Beziehung begann vor einem Monat – ja, wir sind verrückt nach Liebe."

Gemeinsam mit Porshas Ex Dennis wollen sich die Turteltauben um deren Töchterchen Pilar kümmern. Die Kleine hatte im März 2019 das Licht der Welt erblickt. "Simon und Dennis haben sich dazu verpflichtet, mein Glück in dieser Situation zu respektieren und zu unterstützen und die besten Co-Eltern zu sein, die sie für Baby PJ sein können", erzählte die 39-Jährige.

Instagram / porsha4real Porsha Williams im Dezember 2020

Instagram / porsha4real (v.l.n.r.) Simon Guobadia, Porsha Williams und Dennis McKinley

Instagram / porsha4real Porsha Williams, Reality-TV-Bekanntheit

