Wie die Mama, so die Tochter? Am 22. März vergangenen Jahres war es endlich soweit: Reality Show-Star Porsha Williams und ihr Verlobter Dennis McKinley konnten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs in den Armen halten. Seitdem teilt die stolze Mutter häufig Momente aus ihrem aufregenden Alltag mit Töchterchen Pilar Jhena. Dass die Kleine ihrer Mama wie aus dem Gesicht geschnitten ist, beweist eine zuckersüße Foto-Collage, die die 38-Jährige jetzt mit ihrer Community geteilt hat.

Ihr Instagram-Beitrag dürfte so manchem Nutzer einen Seufzer entlockt haben. Die TV-Beauty veröffentlichte dort einen Zusammenschnitt zweier Fotos – von sich und ihrem niedlichen Nachwuchs. Das Besondere daran: Beide sind darauf im gleichen Alter und sehen sich zum Verwechseln ähnlich: Porsha und Pilar tragen ihre kurzen lockigen Haare beide zu einem strammen Zopf und auch die Gesichtszüge und braunen Kulleraugen der Babys sind nahezu identisch. Darunter schreibt die "The Real Housewives of Atlanta"-Darstellerin diese Worte: "Das ist gruselig! Ich habe buchstäblich mich selbst geboren... ok ok und etwas von Dennis ist auch dabei", scherzt die überstolze Mutter. Die Fans der Influencerin stimmen ihr zu. "Oh Gott! Du hast Recht! Sie sieht echt genauso aus wie du", kommentiert eine Userin den Beitrag begeistert. Ein anderer sah mehr Ähnlichkeit mit Papa Dennis auf dem Foto der Kleinen.

Der ehemalige Football-Spieler hatte Porsha während ihrer Schwangerschaft mit einer anderen Frau betrogen. Die hatte nicht lange gezögert und sich von dem Vater ihrer Tochter getrennt. Mittlerweile haben sich die dunkelhaarige Schönheit und ihr Verflossener einander aber doch wieder angenähert und sind erneut verlobt.

Instagram / porsha4real Porsha Williams und ihre Tochter Pillar, März 2020

Instagram / workwincelebrate Porsha Williams und ihre Tochter Pilar Jhena

Instagram / porsha4real Porsha Williams und Dennis McKinley im Mai 2019



