Ian Hooper muss heute nicht alleine die Sing meinen Song-Bühne betreten. Nachdem Nura (32), Joris (31), Gentleman (47) und DJ BoBo (53) ihre Versionen von Liedern des Folk-Rockers zum Besten gegeben haben, ist es nun an der Zeit für den Auftritt des Wahlberliners. Dieses Mal muss er aber nicht wie an den vergangenen drei Tauschabenden solo singen, sondern er bekommt Unterstützung – und zwar von seiner Band, den Mighty Oaks.

"Die sehen ja genauso sexy aus wie Ian", ist Joris' Reaktion, als Claudio Donzelli und Craig Sanders plötzlich hereinkommen und mit ihrem Bandkollegen ihr neuestes Lied "Forever" anstimmen. Wie Ian bereits im Promiflash-Interview betont, fand er es "einfach cool", dass sie auch zu Wort kamen. "Denn in Mighty Oaks Musik steckt sehr viel von mir und von meinem Leben – sowohl die guten als auch die schwierigen Zeiten. Wir machen eben nicht nur so eine Musik fürs Tanzen und Saufen im Club – also, die viel Leichtigkeit hat. In unseren Liedern steckt eine gewissen Melancholie und Sehnsucht", erklärt der gebürtige Amerikaner.

Umso mehr habe es ihn dann gepackt zu sehen, wie seine sechs "Sing meinen Song"-Mitstreiter seine Lieder interpretieren. "Das war ein sehr schönes Erlebnis, vor allem auch, wie gut sie sind und wie gut sie singen können. Ich meine Steffi und Johannes, was für krasse Stimmen sie haben und René und Joris sind krasse Entertainer. Gentleman ist auch ein richtig guter Performer", schwärmt Ian im Gespräch mit Promiflash.

TVNOW / Markus Hertrich Ian Hooper bei "Sing meinen Song" 2021

Getty Images Mighty Oaks bei der 1Live-Krone in Bochum im Dezember 2014

TVNOW / Markus Hertrich Ian Hooper, Musiker

