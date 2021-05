Sind Jenefer Riili und Matthias Höhn (25) noch ein Paar oder nicht? Diese Frage stellen sich die Fans der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Stars seit Monaten. Im Januar löschen beide alle gemeinsamen Pärchenfotos auf Social Media. Zu ihrem Beziehungsstatus äußern sie sich seitdem nicht. In einem neuen YouTube-Video erklärt die Influencerin jetzt: "Ich weiß, dass viele von euch auch auf ein Statement warten, was Matze angeht. Aber geduldet euch einfach noch ein bisschen. Das hat seine Gründe. Alles, was passiert, hat seine Gründe."

