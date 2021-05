Anna Iffländer hat offenbar kein Problem, ihre Follower auch an negativen Erlebnissen in ihrem Leben teilhaben zu lassen! Seit vergangenem Herbst steht die Blondine in der Öffentlichkeit: Bei der RTL2-Kuppelshow Love Island lernte sie ihren aktuellen Partner Marc Zimmermann kennen – seitdem bestreitet sie ihr Leben als Influencerin. Doch jetzt verliert Anna eine Sache, die als Selbstständige eigentlich unabdingbar ist: ihren Führerschein!

Bereits seit einigen Wochen wissen Annas Instagram-Follower, dass sie demnächst ihre Fahrerlaubnis abgeben muss. Einen ganzen Monat lang muss das Reality-Sternchen anschließend auf ihr geliebtes Auto verzichten. Doch wie kam es überhaupt zum Lappen-Entzug? In einer Story klärte sie nun auf: "Ich war in einer 50er-Zone und habe gesehen, dass ich gleich 100 km/h fahren darf. Also dachte ich, kannst du ja mal Gas geben." Blöd nur, dass hinter Anna Polizisten in Zivil unterwegs waren, die sie direkt rauszogen.

"Ich war 31 km/h zu schnell und das innerhalb von zwölf Monaten schon das zweite Mal", erklärte Anna zerknirscht. Die Konsequenz: Vier ganze Wochen kommt der Führerschein weg und auch ein Bußgeld erwartet die Ex-Islanderin. Doch davon will sich Marcs Liebste nicht unterkriegen lassen. Während der Fahrverbotszeit will Anna nun auf ein E-Bike umsteigen – ist ja auch deutlich umweltfreundlicher.

