Neue Frise für Britney Spears (39)! Die Sängerin versorgt ihre Fans über die sozialen Medien stets mit Eindrücken aus ihrem Leben. Doch in den meisten Fällen handelt es sich bei den Posts um kryptische Nachrichten oder eigenartige Schnappschüsse, mit denen die 39-Jährige ihre Fans verwirrt. Jetzt veröffentlichte Britney ein verrücktes Tanzvideo, in dem sie mit pinken Haaren zu sehen ist.

Vor Kurzem postete sie das kurze Video im Leoparden-Anzug auf ihrem Instagram-Account zusammen mit einigen dazu passenden Schnappschüssen. "Fräulein Miezekatze liebt es, zu beißen... seien Sie vorsichtig meine Damen und Herren!", schreibt Britney unter die Aufnahmen und vollendet ihre Beschriftung mit einer Vielzahl an Emojis. Neben dem sexy Einteiler fallen ihren Abonnenten sofort die rosafarbenen Haare der "Oops!... I Did It Again"-Interpretin auf. "Mädchen, zeig mir die Haare genauer!" oder "Ich liebe deine pinken Haare" kommentieren die User unter den Schnappschüssen. Andere Abonnenten, unter ihnen das Duo Jedward, geben der Sängerin aufgrund ihrer neuen Haarfarbe den Spitznamen "Pinkney".

In letzter Zeit war Britney vor allem wegen des Vormundschaftsstreits mit ihrem Vater Jamie Spears (68) in den Medien präsent. Seit 13 Jahren kann Jamie über fast alle Angelegenheiten im Leben seiner Tochter bestimmen, etwa auch über ihr Vermögen oder ihre Karriere. Das will Britney nun ändern und zieht im Juni vor Gericht.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de