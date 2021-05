So schön schwanger ist Sarafina Wollny (26)! Gemeinsam mit ihrem Mann Peter (28) erwartet die Tochter von Silvia Wollny (56) gerade den ersten Nachwuchs – genauer gesagt werden es sogar gleich Zwillinge! Bis sie ihre Babies zum ersten Mal in den Arm nehmen kann, dauert es auch gar nicht mehr allzu lange: Die werdende Mama befindet sich schon im achten Monat ihrer Schwangerschaft. Dementsprechend groß ist inzwischen auch Sarafinas Babybauch...

In ihrer Instagram-Story präsentierte die 26-Jährige jetzt ganz stolz ihre kugelrunde Körpermitte. "Ihr seht auf jeden Fall: Der Bauch wird immer größer. Das ist echt richtig krass. Aber ich bin echt stolz auf meine Babykugel", schwärmt Sarafina. Weiter berichtet die werdende Mama: "Die Bauchzwerge sind ordentlich am Wachsen. Es wird gefühlt von Tag zu Tag anstrengender, schwieriger. Ich brauche auf jeden Fall immer mehr Pausen."

Doch Erschöpfung ist nicht das einzige Schwangerschaftssymptom, mit dem Sarafina aktuell zu kämpfen hat: Sie leidet außerdem an Eisenmangel, der bei ihr sogenannte Mundwinkelrhagaden – eingerissene Mundwinkel – verursacht. "Ich nehme schon die ganze Zeit Eisentabletten, aber irgendwie will das nicht weggehen", betont die Mami in spe. "Das gehört momentan dazu wie die dicke Nase und die dicken Füße und die wunderschöne Kugel..."

Sarafina Wollny

Sarafina und Peter Wollny im Mai 2021

Sarafina Wollny im April 2021

