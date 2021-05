Christian Polanc (42) schwärmt von Lola Weippert (25) in den höchsten Tönen! Der Profitänzer und die Moderatorin mussten Let's Dance in der vergangenen Woche verlassen. Sie ergatterten von allen Paaren die wenigsten Punkte und erhielten auch nicht genug Zuschaueranrufe, die sie in die nächste Runde hätten bringen können. Dass sie in dieser Woche nicht mehr über das Tanzparkett fegen dürfen, macht sie zwar traurig, dennoch behalten sie ihre "Let's Dance"-Zeit in guter Erinnerung. Was war Christians persönliches Highlight?

Im Promiflash-Interview erzählte der 42-Jährige, dass Lola in allen Dingen ein echtes Powerpaket sei. "Es hat einfach riesig Spaß gemacht, mit ihr zu tanzen, da sie ihr ganzes Herzblut und ihre Energie eingebracht hat und dabei immer humorvoll und gut gelaunt war, egal ob es gerade einfach war oder schwierig." Sein Lieblingstanz mit der gebürtigen Rottweilerin war der Charleston, den sie in der vorletzten Show performt hatten. "Nach einer schwierigen Zeit mit stagnierenden Punkten konnten wir noch mal neue Energie mobilisieren und zeigen, dass wir noch da sind", fasste Christian zusammen.

Dass Christian und Lola der Tanz offenbar richtig gut gefallen hat, spiegelte sich damals auch in der Jurywertung wider – Jorge Gonzalez (53) zückte sogar die Zehn-Punkte-Kelle. Nach dem Urteil von Motsi Mabuse (40) und Joachim Llambi (56) kamen sie auf insgesamt 27 Punkte und erzielten damit ihre persönliche Bestleistung.

Getty Images Christian Polanc und Lola Weippert bei "Let's Dance"

Getty Images Lola Weippert und Christian Polanc im Mai 2021 in Köln

Getty Images Lola Weippert und Christian Polanc bei "Let's Dance" 2021

