Weshalb hat sich Eric Stehfest (31) mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit gewandt? Seit Anfang Mai läuft die Dokureihe Eric gegen Stehfest: In Therapie, in der der einstige GZSZ-Darsteller ganz offen über seine Drogenvergangenheit spricht. Erstmals hatte der Schauspieler seine Erfahrungen als Drogenabhängiger in seiner Autobiografie thematisiert. Das Buch mit dem Titel "Neun Tage wach" war 2017 erschienen – und wurde zum Megaerfolg. Doch was waren Erics Beweggründe, seine Erlebnisse mit den Fans zu teilen?

In Doreen Steinerts (34) "Natürlich Kohlensäure"-Podcast offenbarte der 31-Jährige jetzt, dass ihn die Erfahrungen des kalten Entzugs und der Langzeittherapie dazu gebracht haben, seine Drogenvergangenheit publik zu machen. In diesem Zeitraum habe Eric sehr viele Menschen kennengelernt, die harte Schicksalsschläge erlitten haben. Damals habe er bemerkt: "Oh krass, deine Geschichte steht für 1.000 andere Geschichten da draußen."

Außerdem habe der einstige Let's Dance-Kandidat selbst entscheiden wollen, wann er seine Vergangenheit mit der Öffentlichkeit teilt. Der Autor habe demnach den Medien die Möglichkeit nehmen wollen, ihm damit zuvorzukommen. "Darauf hatte ich einfach keine Lust", gab er zu. Zudem sei es ihm wichtig, als Künstler stets radikal ehrlich zu sein und auch über Tabuthemen zu sprechen.

