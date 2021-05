Das wird Celina Pop gar nicht gerne hören. Bei Ex on the Beach bandelte die 22-Jährige ziemlich schnell mit Diogo Sangre an. Die Blondine und der Temptation Island-Boy hatten nicht nur in der ersten Nacht Sex, die beiden ließen ihre Leidenschaft in der Vergangenheit erneut aufblühen und landeten in der Kiste. Doch wie ernst ist es bei den derzeit noch Singles? Zumindest Diogo kann sich keine Zukunft mit Celina vorstellen.

Kandidatin Vanessa Mariposa hakte bei dem Tätowierer nach und wollte wissen, ob es in der Villa eine Dame gebe, mit der er sich etwas Längerfristiges vorstellen könne – und die Antwort dürfte Celina nicht gefallen. "Ich sage mal so ganz ehrlich, von der Art her, abgesehen vom Äußeren – sag' ich dir ehrlich: Du", meinte Diogo. Mit Vanessa könne man Spaß haben, aber sie habe auch eine ernste Seite, wie er weiter ausführte.

"Seit Tag eins finde ich Celina süß, aber Vanessa ist schon eher so wirklich mein Typ, wo ich sage, da könnte ich mir schon mehr vorstellen", erklärte Diogo seine Ansichten. Optisch würde er neben der Österreicherin einfach besser aussehen als neben Celina.

