Da schnellt der Puls aber ganz schnell nach oben! Bei Germany's next Topmodel stand schon in den vergangenen Jahren stets ein Shooting mit heißen Male-Models an. Ob in animalischer Aufmachung, ganz romantisch oder auch splitterfasernackt – die Kamera-Action zwischen Männlein und Weiblein lockt jedes Jahr viele Zuschauer vor die TV-Bildschirme. Nun hat auch das lange Warten der 16. Staffel ein Ende: Nächste Woche wird es hot, hot, hot!

In einem ProSieben-Trailer für die kommende Episode wird schnell klar: Schnappatmung ist angesagt. Das liegt wohl nicht zuletzt an den Strippern der Magic Mike Show, die Teil der neuen Ausgabe sind. Dem Clip zufolge müssen die Models gemeinsam mit den Tänzern eine aufreizende Choreografie einstudieren. "So viele gut aussehende Männer in einer Sendung gab es noch nie", lautet Heidi Klums (47) fachmännische Einschätzung.

Außerdem bekommen die Kandidatinnen für ihr Shooting Unterstützung von drei Male-Models. Mit den halbnackten Boys müssen sie gemeinsam posieren. Und noch ein weiterer männlicher Zuschauerliebling ist dabei: Wolfgang Joop (76) als Gastjuror.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei den American Music Awards 2017

Anzeige

Getty Images Channing Tatum mit seinen Magic-Mike-Jungs, Dezember 2019, Melbourne

Anzeige

Getty Images Modeschöpfer Wolfgang Joop

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de