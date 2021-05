Endlich lüften Granger und Amber Smith das süße Geheimnis! Nachdem der Countrysänger und seine Frau vor zwei Jahren ihren dreijährigen Sohn River bei einem tragischen Unfall verloren hatten, verkündeten sie vor wenigen Wochen diese schöne Nachricht: Amber ist wieder schwanger – und sie bekommen einen kleinen Jungen! Jetzt verraten die US-Amerikaner ein Detail, auf das schon viele Fans gespannt gewartet haben: So werden Granger und Amber ihren Familienzuwachs nennen...

Wie sie in einem neuen YouTube-Video enthüllen, wird ihr Baby den Namen Maverick Beckham Smith tragen! Hier verbirgt sich, wenn auch nicht auf den ersten Blick erkennbar, eine Hommage an ihren verstorbenen Sohn River: "Beckham, sein mittlerer Name, bedeutet 'Das Zuhause am Fluss' – wie River", erklärt der stolze Papa.

Weiter erzählt Granger: "Ich wollte wirklich, dass River in seinem Namen vorkommt. Wir haben zuerst überlegt, River als zweiten Vornamen zu nehmen, aber das Baby soll ja auch seine eigene Identität haben." Wie findet ihr die Idee mit Maverick Beckham? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / amberemilysmith Lincoln, Amber, River, Granger und London Smith

Anzeige

Instagram / amberemilysmith Granger und Amber Smith

Anzeige

Instagram / amberemilysmith Amber, River, Granger, Lincoln und London Smith

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de