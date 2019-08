Im Juni hatte diese Nachricht viele zu Tränen gerührt: Granger Smith musste die traurige Nachricht veröffentlichen, dass sein jüngster Sohn River verstorben war. Der Dreijährige ertrank im Swimmingpool. Seitdem geben der Sänger und seine Ehefrau Amber immer wieder intime und emotionale Einblicke, wie sie den schweren Verlust ihres Kindes verkraften. Auch Ambers aktueller Post ist bewegend und kraftvoll zugleich: Zu Fotos ihrer Kinder teilte sie ergreifende Worte.

Auf ihrem Instagram-Account postete Amber zwei Schnappschüsse: Während sie auf dem ersten gemeinsam mit ihren Kindern Lincoln und London in die Kamera grinst, zeigen ihr Sohn und ihre Tochter auf dem zweiten Foto ihr breitestes Grinsen und breiten fröhlich die Arme aus. Neben einem Zitat aus einem Buch schrieb sie etwas, das vermuten lässt, was für eine große Stütze der Fünfjährige und die Siebenjährige für sie offenbar sind: "Nachdem wir zum Abendessen gefahren sind und einen Spaziergang zum See gemacht haben. Das Lächeln auf diesen Gesichtern ist eines der hellsten Lichter in der Dunkelheit."

Erst vor wenigen Tagen hatten Amber und Granger offenbart, dass sie sich dazu entschieden haben, die Organe von River zu spenden, um das Leben von anderen Menschen zu retten. "Wir haben einen Brief bekommen, dass unser kleiner, rothaariger Held zwei Erwachsenen das Leben geschenkt hat", erzählte Amber auf ihrem Social-Media-Kanal und betonte, wie stolz sie sei, Rivers Mama zu sein.

Instagram / amberemilysmith Amber Smith mit ihren Kindern

Getty Images Granger und Amber Smith

Instagram / amberemilysmith Kinder von Granger und Amber Smith

