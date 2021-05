Die Vorfreude auf die neue Prince Charming Staffel steigt! Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, welcher Single-Mann als Nächstes die Krawatten verteilen und in die Fußstapfen von Nicolas Puschmann (30) und Alexander Schäfer (30) treten wird: Kim Tränka sieht aus wie ein Surferboy aus Australien, ist in Wahrheit aber ein Automobilkaufmann aus Bremen – und will jetzt im TV die große Liebe finden. Tatsächlich sind die Würfel inzwischen gefallen: Die dritte "Prince Charming"-Staffel ist abgedreht!

Das verkündete Kim am Donnerstag in seiner Instagram-Story – der sich nach den Dreharbeiten auf Kreta jetzt zurück in Deutschland in Quarantäne begeben muss. "Die Koffer sind wieder ausgepackt. Ich freue mich sehr, der dritte Prince Charming sein zu dürfen", betont Kim. Viel mehr verrät der Hottie leider nicht. Ob er sich in den vergangenen Wochen verliebt hat oder nicht, lässt der Blondschopf sich ebenfalls nicht anmerken.

Doch so oder so ist klar: Kim hat es sich während der "Prince Charming"-Dreharbeiten gut gehen lassen! In einer weiteren Story verrät der Fitness-Fan nämlich, dass er rund fünf Kilo Muskelmasse verloren hat – die er sich nun wieder antrainieren will. Freut ihr euch auf die neue Staffel? Stimmt ab!

TVNOW Kim Tränka, Prince Charming

Instagram / kim_tnka Kim Tränka

Instagram / kim_tnka Kim Tränka, Prince Charming 2021

