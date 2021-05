Alles aus bei Katie Holmes (42) und Emilio Vitolo? Im Sommer des vergangenen Jahres trennte sich die Schauspielerin von ihrem damaligen Partner Jamie Foxx (53) – kurz darauf wurde die Beauty regelmäßig turtelnd an der Seite des Gastronomen gesichtet. Im Dezember 2020 machte das Paar dann seine Liebe mit einem süßen Schnappschuss offiziell – jetzt soll aber schon wieder alles vorbei sein: Katie und Emilio haben sich getrennt!

Wie eine Sprecherin des ehemaligen "Dawson's Creek"-Stars gegenüber Us Weekly bestätigte, gehen die einstigen Turteltauben ab sofort wieder getrennte Wege. "Katie und Emilio haben ihre gemeinsame Zeit wirklich genossen – es hat einfach nicht geklappt", erklärte die Quelle. Böses Blut fließt zwischen den beiden aber nicht – im Gegenteil: Die "First Daughter"-Darstellerin und der Koch sind friedlich auseinandergegangen und wollen in Zukunft sogar Freunde bleiben.

Die Trennung dürfte schon länger im Gespräch gewesen sein. Immerhin hat man Katie und Emilio schon rund einen Monat nicht mehr zusammen gesehen. Für Liebeskummer scheint bei der 42-Jährigen aber keine Zeit zu sein. "Sie konzentriert sich auf ihre Rolle als Mutter und die anstehenden Projekte", verriet die Quelle.

LRNYC / MEGA Emilio Vitolo und Katie Holmes im September 2020

Instagram / emiliovitolo Emilio Vitolo und Katie Holmes, Dezember 2020

Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

