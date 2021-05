Wie stehen Jenefer Riili und Matthias Höhn (25) momentan zueinander? Seit im Januar jegliche Pärchenfotos von ihren Social-Media-Plattformen verschwunden sind, rätseln die Fans: Haben sich die zwei etwa getrennt? Erst vor wenigen Tagen gab die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ein Update zu ihrer Beziehung und verriet, dass die beiden Klärungsbedarf haben. Ein neuer Post macht jedoch deutlich: Als Papa für den gemeinsamen Sohn Milan schätzt sie Matze nach wie vor.

In ihrer Instagram-Story teilte Jenefer jetzt ein Foto, auf dem der Berliner den Kleinen liebevoll in die Luft wirft. Dazu schrieb sie: "Alles Liebe zum Vatertag." Obendrein versah sie den Beitrag noch mit einem Herz-Emoji und dem Hashtag #bestdaddy. Matze schien sich riesig über die lieben Worte zu freuen, denn er repostete das Ganze mit einem weiteren XXL-Herz-Emoji.

Tatsächlich verbringen die zwei TV-Stars den Vatertag gemeinsam mit ihrem Nachwuchs. Matze erklärte: "Ich freue mich unnormal auf Milan. Wir haben uns jetzt übers Wochenende verabredet – auch mit Jenni und so. Die sind jetzt auch schon im Heidepark." Böses Blut scheint also nicht zwischen den beiden zu fließen. Seid ihr überrascht, dass sich Jenefer und Matze so gut verstehen? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Matze Höhn mit seinem Sohn Milan

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, TV-Star

Anzeige

Seid ihr überrascht, dass sich Jenefer und Matze so gut verstehen? Nee, nicht wirklich! Ja, total! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de