Für Jimi Blue Ochsenknecht (29) und Yeliz Koc (27) geht es nun endlich ab ins neue Heim! Die werdenden Eltern haben bis zuletzt gemeinsam in Berlin gelebt. Vor einigen Wochen hatte die ehemalige Bachelor-Kandidatin aber verkündet, dass das Paar plane, umzuziehen. Sie würden in ihre Heimat Hannover umsiedeln, damit die 27-Jährige ihre Familie in den ersten Jahren nach der Geburt ihres Kindes um sich hat. Nun ist der Tag des Umzugs endlich gekommen.

Auf Instagram nahmen Jimi und Yeliz ihre Follower mit auf ihre Reise – im wahrsten Sinne des Wortes. Sie dokumentierten in ihren Stories den Ablauf ihres Umzugs: Mithilfe eines Umzugsunternehmens packten sie die letzten Kisten und Möbel in insgesamt vier Fahrzeuge. "Es geht los, ich hoffe, die LKWs reichen", lachte der Schauspieler. Lediglich einige Sachen aus ihrem Garten müssten noch eingeräumt werden und im Anschluss zeigten sie ihrer Community ihre leere Wohnung.

Bereits seit sechs Uhr morgens wurden ihre Möbel abgebaut und verladen – knapp vier Stunden später konnten sich die beiden dann auf den Weg in ihre neue Heimat machen. Ursprünglich hatten Jimi und Yeliz geplant, mit dem Zug zu fahren, hatten dann aber Probleme bei der Ticketbuchung. Letztendlich konnten sie im Auto mit dem Umzugsunternehmen mitfahren.

