Wie viel werden Samantha und Serkans Fans noch von ihrem Sohn zu sehen bekommen? Nach ihrer Hochzeit auf den ersten Blick sind die einstigen Kuppelshow-Stars im März zum ersten Mal Eltern geworden. Bisher bekam ihre Community lediglich die Füßchen und nur unscharf auch das Gesicht des kleinen Kilian zu sehen. Werden Samantha und Serkan ihr Baby irgendwann komplett in der Öffentlichkeit zeigen?

Promiflash hat mal bei den frischgebackenen Eltern nachgefragt – und die Antwort lautet: vielleicht! "Eigentlich hatten wir uns nach langem Hin und Her dafür entschieden. Dann hört man immer wieder so viel in den Medien, dass wir unsere Meinung dazu ständig wieder ändern", erklärt Samantha. "Bei dem Thema sind wir noch immer hin- und hergerissen."

So oder so lassen Samantha und Serkan ihre Follower auf Instagram regelmäßig an ihrem neuen Alltag als Familie teilhaben. So berichtete sie vergangenen Monat von ihrem Umzug mit Baby: "Hier war Land unter. Der kleine Mann war gestern ziemlich nörgelig und bei uns lagen die Nerven einfach mal ein bisschen blank." Sie und Serkan seien total fertig. "Also, wenn mich jetzt einer fragen würde: 'Würdest du das noch mal empfehlen, Umzug mit Kind?' Definitiv nein!"

Anzeige

Instagram / samantha_hadeb Samantha und Serkans Sohn Kilian

Anzeige

Instagram / samantha_hadeb Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Stars Serkan und Samantha

Anzeige

Instagram / samantha_hadeb Serkan und Samantha, TV-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de