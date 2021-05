Valentina Pahdes (26) Performance spaltet die Geister! In der heutigen Let's Dance-Show, dem Viertelfinale, werden die übrigen fünf Promis gleich zweimal aufs Parkett gebeten: Zuerst sollten sie wie gewohnt Einzeltänze mit ihren Profipartnern performen, als Nächstes stehen die Trio-Tänze an. Valentina und ihr Mentor Valentin Lusin (34) starteten mit einem kreativen Contemporary – die eine Seite hat ihn geliebt und die andere war total enttäuscht!

Das Dreamteam trumpfte mit einer außergewöhnlichen Choreografie auf, die viele synchrone Sprünge und sogar einen schwebenden Ring beinhaltete – die Jury war total begeistert! "Es war so schön! Es macht Spaß zuzuschauen. [...] Großer Applaus, das war eine Meisterleistung!", schwärmte der sonst so strenge Joachim Llambi (56). "Das war so fantasievoll wie im Cirque du Soleil", zeigte sich auch Jorge Gonzalez (53) hin und weg. Wenig überraschend ergatterten Valentina und Valentin die Bestwertung über volle 30 Punkte.

Doch so angetan wie die Jury war – so entsetzt waren die Fans! Das Zirkus-Thema, das Jorge besonders gut gefallen hat, irritierte die Zuschauer offenbar mächtig: "Bisschen viel Geturne... find ich. Ja, sind wir denn im Zirkus?", bemängelte ein Twitter-Nutzer Valentina und Valentins Auftritt. Andere User verwendeten noch viel härtere Worte wie "lächerlich" und "peinlich". Insgesamt findet sich auf dem Kurznachrichtendienst bis dato nicht ein positiver Kommentar...

Getty Images Valentin Lusin und Valentina Pahde bei "Let's Dance"

Getty Images Joachim Llambi in der siebten "Let's Dance"-Liveshow

Getty Images Valentina Pahde auf dem "Let's Dance"-Parkett

