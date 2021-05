Der Zoff zwischen Prinz (36) William und Prinz Harry scheint kein Ende zu finden. In Gedenken an ihre Mutter Prinzessin Diana (✝36) und anlässlich ihres 60. Geburtstages wird am 1. Juli eine Statue für Lady Di enthüllt. Ob dieses Ereignis die zerstrittenen Brüder wieder zusammenbringt? Unwahrscheinlich: Die beiden wollen nämlich getrennt am Rednerpult stehen. "Man hätte denken können, dass sie ein gemeinsames Statement abgeben, aber das ist nicht der Fall. Jeder hat darauf bestanden, etwas Eigenes vorzubereiten", erklärte ein Insider gegenüber The Sun. Die Hoffnung, dass die Erinnerung an ihre verstorbene Mutter die Beziehung der Prinzen reparieren könne, bestehe aber trotzdem.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de