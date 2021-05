365 Days-Fans dürfen jubeln! 2020 schlug die polnische Erotikbuchverfilmung auf dem Streamingdienst Netflix ein wie eine Bombe – die heiße Liebesgeschichte zwischen Massimo (Michele Morrone, 30) und Laura (Anna Maria Sieklucka) begeisterte Millionen Zuschauer weltweit. Schon kurz darauf wurde bestätigt, dass es eine Fortsetzung geben wird. Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, gibt es jetzt Hammer-News: Die Dreharbeiten für den zweiten Teil von "365 Days" haben begonnen!

Das verkündeten die Hauptdarsteller superhappy auf Instagram. Beauty Anna Maria veröffentlichte ein Bild von sich mit dem Drehbuch sowie ein gemeinsames Foto mit ihrem Co-Star Michele und der Autorin Anna Maria Sieklucka und schrieb dazu: "Heute ist der große Tag! Wir kommen zurück! Der magische Moment ist gekommen." Weiter schwärmt die polnische Schauspielerin: "Ich bin so stolz, Teil einer Netflix-Original-Produktion zu sein – und so aufgeregt!"

Michele postete eine ganze Reihe sexy Bilder von sich, die offenbar in seinem Trailer am Set entstanden sind. Darunter schrieb er: "Erster Drehtag. Willkommen zurück, Massimo... Du hast mir gefehlt." Hat Massimo euch auch gefehlt? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / anna_maria.sieklucka Anna Maria Sieklucka, Schauspielerin

Instagram / iammichelemorroneofficial Michele Morrone am Set von "365 Days"

Instagram / iammichelemorroneofficial Michele Morrone, Schauspieler

