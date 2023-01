Neue Single: So heiß geht es in Michele Morrones Video her

Das Musik-Video hat es echt in sich! Michele Morrone (32) wurde vor allem durch seine Rolle in der Filmreihe 365 Days bekannt. Dafür schlüpfte er in die Rolle eines sexy, dominanten Mafiabosses. Durch die vielen Sexszenen und sein attraktives Aussehen feierten die Zuschauer ihn als regelrechtes Sexsymbol – und das zu Recht: Das Musik-Video von Micheles neuer Single "Push Me" erinnert mit seinen heißen Szenen an die Netflix-Erfolgsreihe "365 Days".

Im Clip zeigt sich Michele wieder als Sexsymbol! Das gesamte Video ist in rotem, flackernden Licht gedreht, das eine erotische Stimmung erzeugt. Während der 32-Jährige über dunkle Leidenschaften und Fantasien singt, sieht man, wie es zwischen ihm und verschiedenen Frauen zur Sache geht: So wird beispielsweise in Dessous und Strapsen an einer Stange für ihn getanzt und sich auf seinem Schoss gerekelt. Diese Szenen erinnern dabei stark an die Erotikfilme.

Doch auch für den Hottie hat alles seine Grenzen: Er wurde im Sommer 2021 während der Dreharbeiten des zweiten Teils von "365 Days" von Paparazzi nackt abgelichtet. Die Aufnahmen zeigten dabei auch sein bestes Stück. "Als Schauspieler ist mein Leben öffentlich, aber als Mensch möchte ich mir meine Privatsphäre haben. Ich bin ein großer Fan von Privatsphäre – und es ist nie okay und sehr respektlos, diese Grenzen zu verletzen", hatte der Schauspieler daraufhin in seiner Instagram-Story klargestellt.

Instagram / iammichelemorroneofficial Michele Morrone, italienischer Schauspieler

YouTube / Michele Morrone Michele Morrone in seinem Musik-Video "Push Me"

Getty Images Michele Morrone bei der "365 Days"-Filmpremiere in New York im August 2022

