Khloé-Turtelei: Michele Morrones Pressesprecher klärt auf

Was läuft wirklich zwischen Khloé Kardashian (38) und Michele Morrone (31)? Am vergangenen Wochenende machte ein verdächtiges Bild die Runde, das den Realitystar sehr vertraut mit dem Hottie auf der Mailänder Fashion Week zeigte. Bis dato wusste man nicht, was hinter dieser Aufnahme steckt – die Fans hofften allerdings schon auf ein neues Liebespaar! Jetzt sprach Micheles Pressesprecher Klartext: Datet Khloé den Schauspieler oder nicht?

Micheles Pressesprecher brachte jetzt gegenüber TMZ Licht ins Dunkel: Zwischen Khloé und dem Hottie läuft nichts – die beiden trafen sich auf der Mailänder Fashion Week zum ersten Mal! Laut des Vertreters bat Dolce & Gabbana Khloé und den 365 Days-Darsteller lediglich um ein gemeinsames Foto, woraufhin die beiden zustimmten. Zudem fand Michele den Keeping up with the Kardashians-Star "sehr nett" – bei diesem Ausmaß ihrer Beziehung soll es allerdings auch bleiben.

Ob Khloé überhaupt Zeit für eine neue Liebe hat? Seit vergangener Woche ist die zweite Staffel des beliebten Reality-TV-Formats The Kardashians auf Disney+ verfügbar – und die machte der Schwester von Kim Kardashian (41) ordentlich zu schaffen: Khloé redet erstmals offen über ihr Baby und den Fremdgeh-Skandal ihres Ex-Freundes Tristan Thompson (31). "Es ist so schwierig für Khloé, das alles noch einmal zu erleben", erklärte zudem eine Quelle.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / iammichelemorroneofficial Michele Morrone, Schauspieler

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im August 2022

