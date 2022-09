Nach Khloés Flirt: Tristan Thompson zeigt seinen heißen Body

Zeigt er ihr jetzt, was sie verloren hat? Khloé Kardashian (38) wurde vor wenigen Tagen mit dem Schauspieler Michele Morrone (31) gesehen. Schnell kamen Gerüchte auf, dass die beiden eine Liebesliaison hätten. Ein Sprecher dementierte das allerdings schnell und stellte klar, dass Michele und Khloé lediglich für ein Bild zusammen posierten. Ihrem Ex Tristan Thompson (31) dürfte das allerdings so gar nicht passen – er postete prompt ein oberkörperfreies Pic.

In seiner Instagram-Story teilte der Profibasketballer einen Schwarz-Weiß-Schnappschuss, der ihn im Fitnessstudio zeigt. Stolz präsentiert er seinen durchtrainierten Oberkörper, während er sich provokant an seine Shorts greift, um sie noch etwas nach unten zu ziehen. "Sonntagmorgen", betitelte Tristan das Foto. Ist das seine Reaktion auf Khloés angeblichen Flirt mit Michele?

Der Basketballer und der Reality-TV-Star sind erst im Juli Eltern ihres zweiten Kindes geworden, nachdem sie sich bereits im November getrennt hatten. Es kam nämlich ans Licht, dass Tristan mit einer Affäre ein uneheliches Kind gezeugt hatte. Das war Khloé nach ihrer jahrelangen On-off-Beziehung mit dem NBA-Star schließlich doch zu viel und sie zog den Schlussstrich.

Anzeige

Getty Images Michele Morrone, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de