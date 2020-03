Darauf können die Macher der beliebten Daily Gute Zeiten, schlechte Zeiten mächtig stolz sein! Schon seit 1992 ist die Serie rund um die Lehmanns, die Seefelds, Familie Bachmann und den Gerner-Clan fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft. Nicht ohne Grund gilt das Format als erfolgreichste deutsche Fernsehserie ihres Genres – bis heute ist die Fanbase riesig. Kommenden Monat feiert GZSZ nun ein großes Jubiläum und knackt im selben Zug einen Mega-Rekord!

Das gab der Sender RTL jetzt in einer Pressemitteilung bekannt: "Am 29. April 2020 strahlt RTL um 19.40 Uhr die 7000. Folge von 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' aus", heißt es in dem Statement. "Damit bricht Deutschlands erfolgreichste tägliche Serie [...] einen neuen Rekord: Keine andere Serie schafft es in unserem Land auf mehr Folgen." Anlässlich dieses Meilensteins werden nun auch die Zuschauer belohnt: "Zum Jubiläum läuft eine Folge in Spielfilmlänge mit anschließender Doku. Der Titel lautet: '7000 Folgen GZSZ – Die Stars hautnah!'"

Diese Sondersendung sollten sich waschechte Fans nicht entgehen lassen: Der Sender verspricht nämlich exklusive Einblicke in das Leben einiger Hauptdarsteller! So wird es einen Hausbesuch bei Jörn Schlönvoigt (33) geben – seine Frau Hanna (24) und Töchterchen Delia (2) sind natürlich auch am Start. Doch damit nicht genug: Auch Timur Ülker (30), seine Freundin Caroline und die beiden Kinder sollen die Zuschauer ganz privat zu Gesicht bekommen.

Instagram / wolfgang_bahro Valentina Pahde und Wolfgang Bahro am Set von GZSZ

TVNOW/Rolf Baummgartner Emily (Anne Menden) und Philip (Jörn Schlönvoigt) am Set von GZSZ

Instagram / timuruelker Timur Ülker mit seinem Sohn Ilay Kaan



