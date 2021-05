Momo Lee ist sich sicher: Meike Emonts könnte bei ihm schwach werden! Die einstige Bachelor-Kandidatin nimmt gerade an dem TV-Treuetest Temptation Island mit ihrem Partner Marcus Muth teil. In den bisherigen Folgen machte die Brünette bereits deutlich: Sie will sich in Zukunft nicht mehr von dem Unternehmer unterbuttern lassen, ansonsten ist sie weg! Ob Verführer Momo vielleicht ein würdiger Ersatz wäre? Das wortgewandte Muskelpaket vermutet jedenfalls jetzt im Promiflash-Interview: Wäre Meike Single, hätte er sie längst geknackt!

"Ich bin nämlich das Gegenteil von Marcus und das weiß sie auch. Natürlich würde ich da auch meine Muskeln spielen lassen, weil ich weiß, dass sie auf meine Figur steht und meine Muskeln sexy findet", erklärt der 29-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Momo ist sich sicher: Wären beide Single und würden gemeinsam ein paar Drinks kippen, würde es definitiv heiß zwischen ihnen werden!

In der vergangenen siebten Episode ging es für die beiden schon auf ein romantisches Date. Dabei hatte Momo offenbar echt Probleme, der Flirt-Versuchung zu widerstehen. "Weil wir beide uns einfach so unglaublich gut verstanden haben und sie sich mir sehr geöffnet hat. Ich habe gemerkt, dass sie sich mit mir wohlfühlt. Durch ihre Körpersprache und den tiefen Augenkontakt habe ich gemerkt, dass sie mich gerne hat und sich mir anvertraut", berichtet der Fitness-Influencer. Wie es mit Meike und Momo weitergeht, erfahren die Fans bereits in der Nacht auf Sonntag um 1:10 Uhr auf RTL oder schon jetzt auf TVNow.

