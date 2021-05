Dieses TV-Angebot lehnte Timur Ülker (31) zunächst ab! Seit 2018 besetzt der Schauspieler eine der Hauptrollen in Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Doch bevor er eine Rolle in der beliebten Seifenoper ergatterte, war der Darsteller Teil der Fernsehserie Köln 50667 und nahm sogar an der Kuppelshow Adam sucht Eva teil! Doch in seinem Buch enthüllte Timur jetzt, dass er das Angebot, an dem Datingformat teilzunehmen, zunächst ablehnte!

In Timurs Buch "Schattenboxen" beschrieb er, wie er zunächst völlig hin und weg war, als er als Teilnehmer für eine neue RTL-Show angefragt wurde, für die ihm mehrere tausend Euro Gage versprochen wurden. Der Haken: Bei "Adam sucht Eva" sind die Teilnehmer vor laufenden Kameras völlig nackt! Nach eifrigem Hin- und Herüberlegen stellte Timur fest: Er macht es, wenn das Geld stimmt. "Für 250.000 Euro bin ich dabei, ansonsten müsst ihr auf mich verzichten", stellte er ein Ultimatum. Das lehnten die Programmverantwortlichen ab, womit Timur kein potenzieller Kandidat der Show mehr war.

Doch der 31-Jährige wurde in den darauffolgenden Tagen den Gedanken nicht los, eine Chance, einem breiteren Publikum bekannt zu werden, verpasst zu haben. Erneut wandte er sich an die Produktion und akzeptierte die Gage, die man ihm von Vornherein zahlen wollte. "Nur eine Woche später saß ich im Mazda auf dem Weg nach Köln, um sämtliche Details zu besprechen", freute sich Timur.

Instagram / timuruelker Timur Ülker, Mai 2021

RTL Timur Ülker bei "Adam sucht Eva"

Instagram / timuruelker Schauspieler Timur Ülker



