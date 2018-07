Die Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Familie wächst weiter: Kurz, nachdem der Sender bekannt gegeben hat, dass Olivia Marei (27) als Nina Ahrens' (gespielt von Maria Wedig, 34) Tochter Antonia "Toni" Ahrens ab Mitte Juli den Kolle Kiez aufmischen wird, dürfen sich die Zuschauer über ein weiteres neues Gesicht freuen: Der in Hamburg geborene Schauspieler Timur Ülker (28) hat sich eine Hauptrolle in der beliebten RTL-Dailysoap geangelt!

Mit dem En­ga­ge­ment bei GZSZ erfüllt sich für Timur ein großer Traum. Er ist nicht nur schon lange Fan des Erfolgsformats, sondern hatte immer den Wunsch, selbst Teil davon zu sein. Dieser Wunsch geht nun in Erfüllung: Aktuell dreht der 28-Jährige noch für die Serie, doch laut RTL soll seine Figur schon bald auf Sendung gehen. Timur selbst kann sein Glück immer noch nicht wirklich fassen: "Ich stehe hier vor dem größten Vertrag meiner bisherigen Karriere. Es ist unglaublich", erzählt der Papa einer zweijährigen Tochter im Sender-Interview.

Der Deutsch-Türke ist in der deutschen Fernsehlandschaft kein Unbekannter – im Gegenteil: Nachdem er von 2015 bis 2017 Teil des Scripted-Reality-Formats Köln 50667 war, zog er sich 2017 fürs TV aus. In der vierten Staffel von Adam sucht Eva machte er sich nackt auf die Suche nach seiner Traumfrau. Gefunden hat Timur diese zwar nicht im Paradies, dafür aber nach der Kuppelshow in seiner Ex-Freundin und Kindsmutter Caroline Steinhof.

MG RTL D / Rolf Baumgartner Olivia Marei, GZSZ-Darstellerin

MG RTL D Timur Ülker bei "Adam sucht Eva" 2017

Instagram / timuruelker Timur Ülker mit seiner Partnerin Caroline und Töchterchen Illeya

