Auch nach seinem Tod bleibt Kobe Bryant (✝41) unvergessen. Ende Januar 2020 kamen der Profibasketballer, seine Tochter Gianna Bryant (✝13) und sieben weitere Passagiere bei einem tragischen Hubschrauberabsturz ums Leben. Am kommenden Wochenende soll der verstorbene Sportler posthum in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame aufgenommen werden. Vor diesem rührenden Meilenstein gedenkt Kobes Witwe Vanessa Bryant (39) ihres verunglückten Mannes: Sie teilte einen emotionalen Post im Netz!

Via Instagram veröffentlichte die Vierfach-Mama eine Aufnahme, die sie vor einem XXL-Plakat ihres Mannes zeigt. Die dunkelhaarige Schönheit positioniert sich mit geschlossenen Augen so vor dem Schnappschuss, dass es aussieht, als würden sie und ihr verstorbener Mann sich mit ihrer Stirn und Nase berühren. "Ich liebe dich für immer", schrieb Vanessa mit einem roten Herz-Emoji zu dem Foto, das ihre Tochter Natalia schoss.

Von ihrer Community erhält Vanessa auch über ein Jahr nach dem tragischen Schicksalsschlag großen Rückhalt. Auch unter dem aktuellen Post sind zahlreiche Kommentare mit liebevollen Worten zu finden. Beispielsweise kommentierten auch Kim Kardashian (40) und ihre Schwester Khloé (36) den Beitrag mit einigen Herzen.

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant im November 2018

Instagram / vanessabryant Vanessa Bryant mit ihrer Tochter Natalia

Getty Images Vanessa Bryant bei der Trauerfeier für ihren Mann Kobe und Tochter Gianna

