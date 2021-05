Sarafina Wollny (26) fiebert der Geburt ihrer Zwillinge entgegen! Ende Dezember hatten das Großfamilienmitglied und sein Mann Peter (28) schöne Nachrichten für die Fans: Das Paar erwartet den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Wenig später wurde sogar bekannt, dass es doppelten Grund zur Freude gibt – es sind Twins auf dem Weg. Langsam, aber sicher geht es jetzt in den Schwangerschafts-Endspurt und Sarafina gibt zu: In der 31. Woche ist der Alltag gar nicht mehr so einfach zu bewältigen.

"Hallo 31. Woche. Es wird von Tag zu Tag alles schwerer. Ich brauche mehr Pausen, viel kann ich auch nicht mehr machen, weil es so anstrengend ist", schreibt die Die Wollnys-Darstellerin auf ihrem Instagram-Kanal zu einem Foto, auf dem sie liebevoll ihren XXL-Babybauch streichelt. Vor allem die Wassereinlagerungen würden ihr aktuell ziemlich zu schaffen machen. Allerdings nehme sie diese Problemchen für ihre ungeborenen Lieblinge gerne in Kauf: "Das Schönste wird bald sein, unsere zwei Wunder in den Armen zu halten, dann ist alles andere vergessen."

Auch die übrigen Wollny-Mitglieder fiebern daraufhin, dass ihre große Familie bald erneut Zuwachs bekommt. So kommentiert beispielsweise Sarafinas Schwester Estefania (19) den Beitrag mit süßen Worten: "Kann es kaum erwarten, wenn unsere zwei schönen Zwerge auf der Welt sind. Ich liebe sie jetzt schon unendlich."

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny im Mai 2021

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny im Januar 2021

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Mitglied der TV-Großfamilie

