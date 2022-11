Neuer Song: Verarbeitet Elif hier etwa ihren Liebeskummer?

Dachte Elif bei diesem Track an jemand ganz Bestimmtes? Die Sängerin begeistert ihr Publikum seit Langem mit emotionalen Songs, die unter die Haut gehen. Zuletzt war sie bei Sing meinen Song zu sehen und performte ihre Versionen der Hits von Lotte (27), Kelvin Jones (27), SDP und Clueso (42). Jetzt veröffentlichte Elif mit "Ich denk an dich" einen neuen Song, in dem es ums Vermissen geht. Verarbeitete sie dadurch auch eigenen Liebeskummer?

"Als der Song entstanden ist, habe ich jemanden sehr doll vermisst", verriet Elif nun in einem Statement über ihr Label Sony. Es sei ihr ein inneres Bedürfnis gewesen, diese quälenden Strapazen musikalisch zu verarbeiten: "Egal, was ich getan habe, ich konnte das Gefühl nicht abstreifen und musste diesen Song schreiben." Um wen genau es sich dabei handelt, behielt die "Unter meiner Haut"-Interpretin allerdings für sich.

Für den Track holte sich Elif Unterstützung vom Rapper PA Sports (32), der einen Feature-Part beisteuerte. "Ich wollte nicht nur von mir erzählen, sondern gerne jemanden dabeihaben, der seine ganz eigene Geschichte mit dem Vermissen hat", erklärte sie die Zusammenarbeit.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Elif, Sängerin

Anzeige

Instagram / elifmusic Elif, Juli 2021

Anzeige

Instagram / pasports Elif und PA Sports im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de