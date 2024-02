In Therapie: Musikerin Elif kämpft gegen ihre Panikattacken!

Sie kämpft gegen ihre Angst! Elif ist für ihre poetisch-persönlichen Songs bekannt, die sich irgendwo zwischen Pop und Rap bewegen. Im Jahr 2009 hatte die Berlinerin in der Castingshow Popstars den zweiten Platz belegt und startete danach in der Musikbranche durch. In ihren Texten verarbeitet die Musikerin neben schönen Erlebnissen auch ihren Liebeskummer. Doch eine Sache behielt sie bisher für sich: Elif leidet regelmäßig an Panikattacken und ist deshalb in Therapie!

Im alverde-Interview spricht die Sängerin offen über ihre Angststörung: "Ich habe vor anderthalb Jahren meine erste Panikattacke überhaupt bekommen und danach kamen weitere. Das ist zum Beispiel eine Sache, für die ich Therapie brauche." Die 31-Jährige ermutigt andere Betroffene, sich in einer solchen Situation ebenfalls Hilfe zu holen: "Dahinter stecken ungelöste Konflikte und unterdrückte Emotionen – um denen auf die Spur zu kommen, brauche ich Hilfe. Ich kann andere Menschen, egal ob in der Showbranche oder nicht, nur Mut machen, das ebenfalls in solchen Situationen zu tun."

Auch andere ihrer Branchenkollegen leiden unter plötzlichen Angstzuständen. So berichtete beispielsweise vor einigen Jahren Rapperin Loredana (28) von ihrer Angststörung: "An alle, die sich Sorgen machen: Ich bin gesund, aber ich lasse mich halt hier und da mal gerne checken. Weil ich seit anderthalb Jahren unter übelst krassen Panikattacken leide und das fuckt mich so ab!"

RTL / Markus Hertrich Elif, Sängerin

Instagram / elifmusic Elif, Sängerin

Instagram / loredana Loredana, deutsche Rapperin

